Plus de deux mètres de neige à Saint-Colomban

Comme en plein hiver, il a neigé toute la semaine à Saint-Colomban-des-Villards (Savoie). La vallée offre ce samedi matin une carte postale digne d'un mois de février. La hauteur impressionnante enveloppe les toits, les voitures et fait disparaître les tombes du cimetière. "Au fur et à mesure, avec les jours, les chutes de neige s'entassent. Là, on est à 2,10 mètres en cinq jours", confie Pierre-Yves Bonnivard, le maire du village.

Des hauteurs prises très au sérieux par les habitants de Saint-Colomban, cernés de toute part par les couloirs d'avalanche. Ils ont donc passé la nuit confinés chez eux. Interdiction de circuler. La route départementale a été coupée pendant plusieurs heures. Et ce matin, on peut enfin prendre la mesure du décor, à seulement 1 000 mètres. "C'est magnifique. Avec un paysage comme ça, on a donné envie à tous nos amis", se réjouit une dame. Et on retrousse les manches pour dégager les routes secondaires.