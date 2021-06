Près de 50°C au Canada : comment vit-on avec de telles températures ?

C'est une chaleur étouffante et écrasante. À Vancouver, au Canada, on n'avait jamais vu ça. Pour chercher la fraîcheur, certains habitants quittent la ville pour passer leur journée en forêt, près des rivières. Mais même là, il fait chaud. Mardi, à Lytton, le thermomètre est monté à presque 48 °C, un record pour cette ville. Et la nuit n'est d'aucun réconfort, car à minuit, il faisait toujours plus de 30 °C.