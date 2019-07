Jusqu’à 40°C la semaine prochaine : un nouvel épisode de canicule prévu pour durer quelques jours, prévient Météo France

Avec un anticyclone remontant vers la Scandinavie et une dépression se positionnant sur la Péninsule Ibérique, les températures vont augmenter à partir du week-end. Dimanche après-midi, les maximales afficheront généralement de 26 à 31°C dans la moitié nord et de 28 à 35°C dans les régions méridionales. Côté ciel, c’est le soleil qui s’imposera avec quelques rares nuages dans le nord-ouest et en montagne l’après-midi, sans conséquence sur l’impression de beau temps.





Dans ces conditions, la sécheresse continuera à s’accentuer avec les deux tiers du pays concernés par des arrêtés d’usage de l’eau. De même, le risque d’incendies sera toujours très élevé dans le sud-est où le manque d’eau combiné à la présence du mistral et de la tramontane complique la situation.