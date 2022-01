Météo : grâce à la "patate anticyclonique", un temps ensoleillé à perte de vue

Pas de changement de temps en perspective avec le maintien de ce temps calme et sec. Après dissipation des brouillards et de la grisaille présents au lever du jour vendredi, le soleil dominera partout. Seul le Nord-Pas-de-Calais pourrait rester la tête dans les nuages toute la journée. Samedi, de l’air un peu plus humide parviendra à s’infiltrer dans la moitié nord avec ainsi davantage de grisaille tenace tandis que la moitié sud continuera d’être baignée par un franc soleil. Même programme pour la journée de dimanche avec une chape de nuages qui progressera sensiblement dans l’ouest. Le soleil résistera en revanche des Pyrénées au Jura et jusqu’en Méditerranée.

La situation restera donc figée en début de semaine prochaine avec une France coupée en deux lundi, mardi et mercredi, sous la grisaille au nord et sous un généreux soleil au sud. Jeudi, un autre anticyclone devrait remplacer l’actuel avec durant cette journée, une météo temporairement plus menaçante mais les pressions s’avérant malgré tout assez élevées, il s’agira tout au plus de quelques gouttes. Et cela repartira visiblement de plus belle en fin de semaine prochaine avec à nouveau des hautes pressions supérieures à 1030 hPa et donc un temps toujours aussi sec avec plus ou moins de soleil, plutôt plus au sud et plutôt moins au nord, un classique !