Météo : un pic de chaleur attendu jeudi, et après ?

Après plusieurs semaines durant lesquelles l’anticyclone a déserté le pays, préférant les Açores à l’Europe de l’Ouest, la situation a changé ces derniers jours avec le retour des hautes pressions. Grâce à elles, le soleil et la chaleur se sont installés sur tout le pays, pour le plus grand bonheur des vacanciers ! Mais cette situation va-t-elle persister ? Et surtout, pour combien de temps ? Selon les derniers scénarios, une dégradation orageuse est attendue, mais celle-ci devrait être temporaire, après un pic de chaleur attendu jeudi avec des pointes jusqu’à 38°C dans le sud-ouest.

Cette journée de mardi ressemblera à ce lundi, avec un soleil généreux sur tout le territoire dès le lever du jour, en dépit de quelques bancs de brouillards possibles localement dans l’intérieur du nord-ouest et dans les vallées du sud-ouest et du centre-est. En cours de journée, quelques nuages bourgeonneront ici ou là, en particulier sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes, pouvant aller jusqu’à l’ondée, voire jusqu’à l’orage. Ce sera aussi le cas encore plus localement de la Normandie au nord de la Seine, ne remettant toutefois pas en cause l’impression de beau temps. Les températures poursuivront leur hausse avec des maximales comprises l’après-midi entre 25 et 29°C dans le quart nord-est, 29 à 32°C dans le nord-ouest et généralement entre 30 et 35°C au sud, avec des pointes à 36-37°C possibles entre le Gard et le Vaucluse.

Mercredi, soleil et chaleur se maintiendront sur tout le pays. Là encore, pas évolution diurne lors des situations anticycloniques d’été, quelques nuages bourgeonneront sur les reliefs en seconde partie de journée, se limitant aux Alpes, aux Pyrénées et à la montagne corse. Un petit vent de nord-est sensible soufflant jusqu’à 40 km/h restera d’actualité dans la plupart des régions, permettant de mieux supporter la chaleur, qui sera de plus en plus forte dans l’ouest. Les maximales vont, en effet, gagner encore quelques degrés avec des valeurs comprises entre 26 et 33°C au nord et jusqu’à 36°C au sud.