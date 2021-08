L’été revient la semaine prochaine : soleil et chaleur vont-ils s’installer durablement ?

Mais avant cela, ce nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes se déroulera avec une météo souvent maussade. Une perturbation va en effet traverser le pays samedi avec son lot de pluies orageuses parfois soutenues. Elle s’étirera à la mi-journée de l’Occitanie à l’Alsace avant de gagner les Alpes en cours d’après-midi. À l’arrière, un ciel de traîne prendra le relais avec une alternance de nuages, d’averses, de coups de tonnerre et d’éclaircies, sans doute un peu plus généreuses dans le nord-ouest, le tout dans une ambiance assez ventée. Seules les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse conserveront un temps sec et lumineux. Avec une moyenne de 21°C au nord l’après-midi et de 24°C au sud, les températures resteront inférieures de 3 à 6°C aux normales de saison, exception faite du pourtour méditerranéen.

C’est donc en début de semaine prochaine que l’anticyclone va véritablement regonfler avec à la clé, de plus en plus de soleil et des températures hausse. Lundi sera néanmoins encore une journée de transition avec quelques averses possibles dans le nord-ouest tandis que l’Alsace et la Lorraine retrouveront le soleil. Pas de changement partout ailleurs avec de belles éclaircies ou un ciel dégagé et un mercure qui gagnera un ou deux degrés par rapport à la veille. Mardi, plus besoin du parapluie et ce, partout en France ! Avec un ciel variable au nord et dégagé au sud, les conditions seront agréables pour le monde. La chaleur s’invitera dans les régions méridionales avec la barre des 30°C dépassée en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et toujours dans le sud-est. Plus au nord, les thermomètres afficheront des valeurs de saison.

Mercredi, le soleil s’imposera encore plus largement avec une chaleur gagnant les régions septentrionales. Il fera ainsi 30°C ou plus dans toute la moitié sud jusqu’en Île-de-France, en passant par le Centre-Val de Loire, l’Anjou, le Poitou ou la Bourgogne. Les températures pourraient même devenir caniculaires dans le sud-est avec plus de 35 à 37°C attendus. En fin de semaine prochaine, un temps sec se maintiendra avec des nuages parfois un peu plus nombreux, au gré des dépressions qui circuleront sur le nord des îles britanniques mais pas de panique : les pluies ne parviendront pas à gagner notre pays ! Ainsi, les températures fluctueront en fonction de ces passages nuageux avec quoiqu’il en soit, une chaleur qui restera modérée et sans excès, sauf dans le sud-est où le risque de canicule sera à surveiller.