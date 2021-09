Météo : c'était la journée la plus chaude de l’année dans l'Ouest, plusieurs records battus

La "pompe à chaleur" est en marche et c’est bien ce mardi que le pic a été atteint à l’échelle nationale. Cette situation s’explique par le flux de sud qui s’est installé entre une dépression présente sur l’Atlantique et un anticyclone positionné sur l’Europe centrale. Entre les deux, une masse d’air remarquablement chaud remonte depuis le Maghreb et englobe tout le pays. Dès le lever du jour, les températures ont affiché un niveau élevé avec souvent plus de 20°C sous abri. De plus, avec un vent de secteur sud franchissant les Pyrénées - l’effet de foehn - réchauffant l’atmosphère sur la côte basque, une température exceptionnelle de 30°C était relevée à Ciboure à 5h du matin ! Il s'agit d'un nouveau record absolu tous moyens confondus de la nuit la plus chaude sur la côte basque. L'ancien record datait de septembre 1945.