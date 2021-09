Orages et pluie-inondation : deux départements du sud en alerte orange

Une nouvelle alerte, quelques jours après les pluies torrentielles qui ont touché le sud la semaine dernière. Deux départements ont été placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation ce mardi par Météo France. Il s'agit du Gard et de l'Hérault , où de très fortes pluies sont attendues dans les prochaines heures, pouvant entraîner des inondations localement.

"En matinée, des orages se déclenchent sur l'Hérault et le Gard. La totalité des deux départements n'est pas concernée par cet épisode, qui devrait rester localisé", affirme Météo France sur son site internet. "Ces orages pourront être violents et peu mobiles. Ils pourront donner 80 à 100 mm, voire plus, en peu de temps. De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendus", poursuit l'institut.