Météo : un week-end plus nuageux... mais aussi (et surtout) plus doux

PRÉVISIONS - Après une semaine généralement ensoleillée, les nuages feront leur retour ce vendredi, annonçant un week-end assez nuageux. Dans le même temps, les gelées vont régresser pour se faire de plus en plus rares.

Si l'anticyclone continue de nous protéger, il s'apprête à connaître néanmoins quelques signes de faiblesse pour ce week-end, permettant aux nuages de revenir en liaison notamment avec une dépression méditerranéenne. Mais comme les pressions resteront assez élevées, ce ciel chargé n'apportera quasiment pas de précipitations. Pendant ce temps, les températures gagneront quelques degrés. Ainsi, le risque de gelées va diminuer pour quasiment disparaître dimanche matin alors que les maximales se rapprocheront des normales de saison.

Un temps sec mais des nuages majoritaires

Sous l'effet d'un petit vent de nord-est encore bien frais soufflant jusqu'à 50 km/h en rafales, les nuages s'inviteront samedi sur les 3/4 du pays. Ainsi, les éclaircies seront rares de l'Atlantique au nord-est mais aussi sur les Pyrénées et de la Provence à la Corse où quelques flocons de neige seront possibles au-dessus de 800 à 1300 m d'altitude. De rares averses pourront également concerner les régions méditerranéennes alors que les périodes ensoleillées se montreront plus nombreuses et plus généreuses de la Bretagne aux Hauts-de-France et surtout de la vallée de la Garonne jusqu'aux Alpes.

Dimanche, le flux de nord-est va s'estomper. Ainsi, le ressenti sera moins froid et les éclaircies vont pouvoir reprendre le dessus au fil des heures par l'ouest et en particulier des côtes de la Manche au littoral aquitain. Le golfe du Lion profitera également d'un temps bien ensoleillé grâce au retour du mistral et de la tramontane, soufflant jusqu'à 70 km/h en rafales. Sur le reste du territoire, le gris restera la couleur dominante avec même quelques ondées possibles de l'Alsace jusqu'à la Corse où l'instabilité sera plus marquée avec éventuellement un risque orageux. Quelques flocons de neige pourront également tomber sur les Alpes et le relief de l'île de beauté.

Les gelées disparaissent dans la plupart des régions

Avec un ciel partiellement couvert au cours de la nuit, les températures minimales s'annoncent moins basses que les jours précédents avec des valeurs négatives dans de rares secteurs. Ainsi, samedi matin, elles s'échelonneront de -2 à 0°C dans le Nivernais, le Bugey, le Cantal ou encore le Haut-Jura. Ailleurs, les thermomètres afficheront souvent 1 ou 2°C, ce qui laisse craindre encore quelques gelées blanches en campagne. Il fera 1°C à Rennes, Reims ou Agen, 2 à Rouen, Nancy, Lyon ou Tarbes et jusqu'à 7°C sur les rives de la Grande Bleue. L'après-midi, les maximales seront stables avec souvent de 11 à 15°C et jusqu'à 17°C en Corse. Dimanche, le risque de gelées deviendra quasiment nul avec à peine 0 ou -1°C dans le Massif Central et des valeurs positives partout ailleurs. Il fera 2°C à Nantes et Lyon, 3 à Lille et Strasbourg, 5 à Bordeaux et jusqu'à 9°C sur la côte aquitaine. Dans l'après-midi, les maximales progresseront pour se rapprocher (enfin) des normales de saison. Il n'y a que dans l'est où une certaine fraîcheur résistera avec une dizaine de degrés. Prévoyez 14 à Paris et en Bretagne, 15 à La Rochelle, 16 à Marseille et jusqu'à 19°C dans les Landes. Cette douceur s'accentuera et se généralisera la semaine prochaine, à mesure que les éclaircies s'élargiront. C'est donc une météo printanière qui dominera sur tout le pays pour cette deuxième semaine des vacances de printemps.