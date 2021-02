Qu’est-ce que le froid "ressenti" ? Les explications d’Évelyne Dhéliat

La température dite "ressentie" est-elle subjective ? Est-ce qu'elle veut dire que certains sont frileux et que d'autres ne le sont pas ? Est-ce qu'il y a des critères et une explication ? Ce mardi, Évelyne Dhéliat nous éclaire sur le sujet.

Le "ressenti" on en parle beaucoup en ce moment. En raison du ressenti, on parle de grand froid comme dans le Pas-de-Calais. Depuis quelques jours, ceux qui sont un peu frileux se sont peut-être rendus qu'il fait de plus en plus froid sur les régions du Nord. Un air froid nous arrive directement de Russie, de Sibérie. Il traverse une bonne partie de l'Europe centrale jusqu'au Nord de la France. C'est ce qu'on appelle le Moscou-Paris en météo.

Cet air est véhiculé par un vent de Nord-Est, la bise. Le ressenti est calculé en fonction de cette bise. Plus le vent est froid, plus le ressenti ou la sensation de froid augmente. Par exemple, mercredi matin, Météo France prévoit -3°C sous abri et sans vent à Langres. Mais avec une petite bise de 10km/h en moyenne, le ressenti sera de -7. Du côté du Havre, il fera -5°C sous abri, mais avec un vent de 30km/h par rafales, le ressenti sera de -13.

Pour rappel, on dit -13 et non -13°C quand on parle de ressenti, parce que c'est simplement la sensation de froid que vous avez sur votre peau et votre visage en raison du vent. Il ne s'agit pas d'une température réelle.