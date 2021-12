Redoux en France, neige en Californie... la météo est-elle devenue folle cet hiver ?

Cette semaine, la France n'aura jamais eu aussi chaud pour une fin d'année. Il est attendu une température de 16,5 °C sur les deux prochains jours, soit cinq degrés de plus qu'en temps normal. Les températures devraient même dépasser les 20 ° C dans le sud-ouest.

"La semaine dernière, il faisait très froid et maintenant on passe à des températures élevées..." La surprise est grande dans la station de ski de la commune de Samoens, en Haute-Savoie. Alors que des chutes de neige importantes présageaient d'un bon début de saison, le retour de températures plutôt douces pour cette période de l'année inquiète.

"Si on décale ça en plein été, ça s'appelle une canicule", compare ainsi Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo-France. Selon lui, ces variations seraient liées à la situation océanique du pays. "La France, par sa situation, est soumise à des hivers qui sont très variables. D'une semaine à l'autre, on change du tout au tout, et c'est habituel. Donc ça, ça va continuer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir plus fréquemment des températures plus douces en plein hiver", explique-t-il.

A contrario, de l'autre côté de l'Atlantique, les températures sont descendues jusqu'à - 50 °C au Canada. Et c'est désormais tout l'Ouest américain qui est concerné par cette vague de froid. En Californie par exemple, près de cinq mètres de neige sont tombés en décembre, en record pour cet état.

Mais cela pourrait être aussi une bonne nouvelle, selon Andrew Schwartz, directeur du Central Sierra Snow Laboratery de Berkley. "L'année dernière, nos chutes de neige ont été parmi les plus faibles jamais enregistrées. Ça avait conduit à une grande sécheresse en Californie", rappelle-t-il.