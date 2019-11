Réseau et neige : pourquoi ne pas enterrer les lignes électriques ?

L'Hexagone fait partie des pays où les câbles électriques hautes tensions sont les moins enterrés en Europe. Le réseau aérien souffre à chaque épisode météorologique intense. Chaque année, 17 000 km de lignes électriques sont enfouies pour un investissement de plus de trois milliards d'euros. Pourquoi ces lignes ne sont-elles pas toutes sous terre ?



