Saint-Nicolas de Véroce profite d'un Noël Blanc

À Saint-Nicolas de Véroce, en Haute-Savoie, les montagnes sont couvertes d'un manteau blanc. La poudreuse est légère comme du coton, le ciel est noyé de brume, et les forêts de sapins sont pétrifiées. Face à de tels paysages, impossible pour certains de résister à l'appel de la nature. Toutefois, la pratique du ski hors-piste est fortement déconseillée dans les Alpes du Nord, à cause du risque d'avalanche très élevé. Quant aux agriculteurs, ils attendaient le retour de l'hiver après une semaine de pluie.



