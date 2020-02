Ski : la neige manque sur les pistes des Vosges

Le vent et la pluie ont balayé le peu de neige présent sur les pistes de la station de ski de La Bresse (Vosges). Face à ce début de vacances compliqué, les touristes préfèrent regarder les choses du bon côté en se reposant ou en jouant aux jeux de société. Cette saison, La Bresse a seulement ouvert 40% de son domaine. Quant aux professionnels, leur activité a baissé de 75% à cause de l'hiver doux et pluvieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.