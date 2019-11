Stations de ski : les derniers préparatifs vont bon train

Avec l'hiver qui s'installe de plus en plus, beaucoup de stations de ski s'apprêtent à ouvrir leurs portes. À Auron, dans les Alpes du Sud, tous les commerçants se préparent à accueillir les skieurs. En effet, le changement d'ambiance promet d'être assez radical. Pour le premier week-end d'ouverture de la station, l'hôtelier du village affiche déjà complet. Certains n'ont pas attendu pour goûter aux joies de la glisse.



