Comment les habitants de Bourges font-ils face au pic de chaleur ?

Ce mercredi 24 juin, la chaleur écrasante s’est installée dans la plupart de nos régions. A Bourges, la température a atteint 34°C. Courir au milieu des jets d’eau, pénétrer à l’intérieur d’une cathédrale où il fait 18°C... Les habitants de la ville étaient en quête d’ombre et de fraîcheur. A onze heures, rares sont ceux qui osaient s’aventurer dehors. Mais quand ils le faisaient, c’est pour se précipiter dans un magasin climatisé. A midi, avec le thermomètre qui grimpait, il n’était pas question pour ces habitants d’aller se restaurer sur une terrasse exposée en plein soleil. Certains Bourgeois ont pu trouver de la fraîcheur au lac du Val d’Auron, situé à deux kilomètres du centre-ville. Quant aux amateurs de sensations fortes, ils étaient prêts à défier les températures les plus extrêmes, en se donnant rendez-vous dans l’après-midi à la fête foraine.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.