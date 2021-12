Températures : une fin d’année exceptionnellement douce

L'hiver aura rarement aussi mal porté son nom. Un peu partout en France, comme ici dans l'Hérault, à Saint-Guilhem-le-Désert, l'heure était plus aux lunettes de soleil et à l'apéritif en terrasse qu'aux bonnets de laine devant un bon feu de cheminée. 13°C au thermomètre, c'est 4°C de plus qu'en temps normal pour une fin décembre. Les touristes habitués au ciel désespérément maussade du nord de la France ont le sourire des beaux jours. Partout dans la ville, la même douceur de vivre grâce à ce thermomètre qui n'en finit plus de grimper.