Tempête Amélie : des dégâts considérables dans certains départements

Le passage de la tempête Amélie a causé d'importants dégâts dans plusieurs communes de notre pays. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), deux arbres ont été déracinés et se sont écrasés sur un local technique du lycée Jean-Dupuy. Des faits similaires ont été constatés dans un camping du Mimizan (Landes). À Saintes (Charente-Maritime), les pluies torrentielles ont inondé certains endroits.



