Tempête Barbara : des vents violents attendus dans les Pyrénées

Avec des rafales à 80 km/h en plaine, les arbres s'agitent et certains se courbent même par la force du vent. Sur le marché du Varilhes (Ariège), la météo alimente les discussions. En effet, ces derniers jours, la météo est très changeante dans la région, un vrai temps d'automne.



Pour égayer ce mois d'octobre plutôt maussade, certains ont acheté quelques pensées colorées. Il est aussi encore temps de faire pousser les derniers plants de salade. Sur les étals, les courges ont une bonne place aux côtés des radis, aubergines et poivrons. En automne, les producteurs gardent l'œil sur les prévisions météo.



Depuis ce mardi matin, l'Ariège est en alerte orange. La tempête Barbara devrait traverser le département dans les prochaines heures. Ce midi, les girouettes s'affolent déjà et les nuages filent rapidement vers l'intérieur des terres. Cette nuit, en altitude, le vent pourrait souffler jusqu'à 150 km/h.



