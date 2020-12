Tempête Bella : des centaines d'automobilistes bloqués par la neige

INTEMPÉRIES - Dans le sillage de la tempête Bella, des quantités impressionnantes de neige sont tombées sur une partie de la France. Dans le Puy-de-Dôme ou encore dans le Cantal, de nombreux automobilistes sont restés coincés plusieurs heures sur les voies enneigées.

Sur l'autoroute A75, le trafic était complètement paralysé en fin d'après-midi. Autour de Saint-Flour, dans le Cantal, des centaines de voitures se sont retrouvées à l'arrêt en raison des fortes chutes de neige. La tempête Bella a entraîné de nombreuses perturbations sur cet axe reliant Clermont-Ferrand à Béziers. Surpris au milieu de la route par ces intempéries, Aurélien Marchand, journaliste du Midi-Libre a expliqué la situation au micro de LCI : "on est restés bloqués pendant 3 heures à hauteur de Saint-Flour. Il y avait une petite dizaine de kilomètres de bouchons avec de la neige et quelques camions en travers". "La circulation était aussi compliquée en Lozère où l’on était limités à 50 km/h pendant près d'une heure", ajoute t-il précisant que ces péripéties allaient retarder son arrivée à Millau de près de quatre heures. La circulation avait été rétablie à vitesse réduite dans la soirée, selon un communiqué la préfecture du Cantal, et il n’y avait plus de véhicule en difficulté. Cependant la situation demeurait fragile au regard des conditions météorologiques. Plus tôt dans la journée "un poids lourd et un camping-car se sont retrouvés en difficulté occasionnant une dizaine de kilomètres de retenue sur l’A75, ce qui a également ralenti l’intervention des déneigeuses", indique le communiqué. La gendarmerie est mobilisée pour venir en aide aux automobilistes et poids lourds en difficulté.

"Cette situation est due à une évolution défavorable des prévisions météorologiques. Il était annoncé 1 à 2 cm de neige par heure alors qu’il est tombé 5 cm en 30 minutes en début de soirée", a indiqué la préfecture à LCI.

Compte tenu des prévisions météorologiques exceptionnelles, la préfecture du Cantal a aussi décidé de prendre un arrêté pour "interdire la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'A75 à compter de 19h".

J'ai regardé un tuto pour mettre des chaînes - Un automobiliste

Les usagers de l'A75 n'étaient pas les seuls à être pris au piège. Dans la commune de Tauves (Puy-de Dôme), les chauffeurs ont dû faire preuve de patience puisqu'ils sont restés coincés plusieurs heures sur la route enneigée. Par endroit, la neige s'est accumulée sur 80 cm et les vents ont dépassé les 100 km/h. En fin d'après-midi, certains automobilistes ignoraient quand ils pourraient repartir. "Je prie pour qu'on puisse avancer. Je ne veux pas dormir ici. Malheureusement, plus on va monter et plus ça va être difficile", confie Guillaume Ganne, chauffeur routier. Au Mont-Dore, les vacanciers ont été obligés de s'arrêter afin de mieux s'équiper. Accroupis, plusieurs passagers ont appris à fixer des chaînes sur leur véhicule. Surpris par les intempéries, les automobilistes se sont entraidés. "J'ai regardé un tuto sur internet pour mettre des chaînes, ensuite j'ai pu aider le couple devant moi ", explique un jeune homme. Afin d'éviter tout accident, deux automobilistes s'étaient improvisés agents de la circulation. La situation s'est encore un peu dégradée en fin de journée, où la visibilité était quasi nulle.

Dans le département de la Corrèze, le scénario était le même. Entre 15 et 50 cm de neige sont tombés en Haute-Corrèze dans la nuit de dimanche à lundi. En fin d'après-midi, un poids lourd s'est mis en travers de la chaussé sur l'A89, un accident qui a créé un bouchon conséquent. Avec les fortes rafales, les automobilistes doivent faire très attention aux congères - soit des bancs de neige - qui se forment suite à l'action du vent. Sur la chaussée, certains chauffeurs s'impatientaient ce lundi après-midi. "J'y suis depuis quatre heures ce matin", témoignaient l'un deux. La gendarmerie de Corrèze a préconisé aux usagers d'éviter les déplacements inutiles Selon Météo-France, dans la nuit de lundi à mardi, les chutes de neige vont à nouveau se renforcer sur le Massif central au-dessus de 600/700 m. Elles s'accompagneront d'un vent de sud-ouest qui s'intensifiera provoquant ainsi des congères. Au total, neuf départements sont placés en vigilance orange. Et 25.000 foyers restent privés d'électricité ce lundi soir. Dans le détail, 15.000 foyers corréziens étaient privés d'électricité, et 10.000 foyers en Auvergne et sur la façade Atlantique.

