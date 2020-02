Tempête Ciara : le point sur la situation dans les Hauts-de-France

La circulation des TER est totalement suspendue dans les Hauts-de-France. Du côté de l'aéroport de Lille-Lesquin, de nombreux vols ont été annulés en raison des fortes rafales et des avions sont détournés vers d'autres aéroports. À l'intérieur des terres, les pompiers ont effectué plus de 600 interventions en raison de chutes d'arbres. Depuis Wimereux dans le Pas-de-Calais, notre envoyé spécial nous en dit plus.



