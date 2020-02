Tempête Ciara : le vent n'avait pas soufflé si fort en Alsace depuis 1999

La tempête Ciara poursuit sa course vers l'Est. En Alsace, le vent n'avait pas soufflé aussi fort depuis 1999. À Saverne (Bas-Rhin), des arbres centenaires ont été déracinés par la force du vent. Les pompiers sont intervenus aux premières heures du jour pour déblayer les débris et sécuriser les maisons. Dans la commune, l'école est restée fermée par décision du maire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.