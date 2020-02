Tempête Ciara : près de 21 000 foyers privés d'électricité dans le Nord-Pas-de-Calais

La tempête Ciara a balayé le Nord-Pas-de-Calais d'ouest en est durant toute la nuit de dimanche avec des rafales de vent allant jusqu'à 120 km/h. Si on n'a déploré aucune perte humaine, les dégâts matériels, eux, sont considérables. Plus de 21 000 foyers ont été privés d'électricité. Par ailleurs, on a dénombré 2 000 interventions des pompiers sur toute la région. Néanmoins, l'alerte orange est levée même si on attend encore de fortes rafales de vent.



