Tempête : de gros dégâts dans le Sud-Ouest

Dans la commune d'Orleix, au moins 25 maisons ont été endommagées. Des dégâts ont également été constatés à Pau. Les pompiers et les agents de la commune sont intervenus à de très nombreuses reprises, surtout pour des chutes d'arbres. La tempête a entraîné de fréquentes coupures d'électricité. Au plus fort de la journée, 35 000 personnes ont été privées de courant dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.