VIDÉO - Etats-Unis : la capitale Washington paralysée par une tempête de neige exceptionnelle

Après la chaleur, le froid intense, et la neige en abondance. Après une période des fêtes marquée par des températures particulièrement douces en Amérique du Nord, une tempête de neige a balayé lundi Washington D.C. et sa région, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt des bus, et accentuant les perturbations du trafic aérien. Une vingtaine de centimètres de neige est tombée sur la capitale américaine.

Vers 20H30 (2H30 heure de Paris), au moins 3173 vols intérieurs ou internationaux au départ ou à destination des États-Unis avaient été annulés, après 2650 dimanche et 2570 samedi, selon le site Flightaware. Environ 6800 vols ont aussi été retardés dans la journée.