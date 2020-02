Tempête Dennis : 10 000 foyers privés d'électricité en Bretagne

Effleurant les côtes bretonnes, la tempête Dennis a déjà fait des ravages en Bretagne. Hormis la dizaine de milliers de foyers privés d'électricité, on recense également des centaines d'interventions des pompiers. D'ailleurs, le Morbihan et le Finistère sont en alerte orange. Néanmoins, Dennis ne touche que le littoral. Aussi, elle ne devrait pas présenter un gros risque à l'intérieur des terres.



