Tempête Dennis : des milliers de foyers toujours privés d'électricité

Plus de 20.000 familles étaient encore privées d'électricité ce lundi matin, notamment en Bretagne. La tempête Dennis a en effet touché le littoral et le cœur de la région avec des rafales de plus de 130 km/h. Les lignes à haute tension jonchent la route dans certains quartiers, et d'autres sont recouvertes d'arbres déracinés.