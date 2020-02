Tempête Dennis : la région du Pays de Galles placée en vigilance rouge

Juste après Ciara et Inès, c'est au tour de la tempête Dennis de frapper de plein fouet les Îles britanniques. Depuis samedi, des vents de plus de 140 km/h perturbent le trafic aérien. Des centaines de vols ont d'ailleurs été annulés à l'aéroport de Londres. Au Pays de Galles, l'équivalent d'un mois de précipitations est tombé en 24 heures. Les rivières sont même sorties de leur lit. Deux personnes sont mortes en mer, emportées par des vagues de plus de dix mètres de haut.



