Tempête Fabien : 95 000 foyers sans électricité

Des vents de 148 km/h et des vagues de près de quinze mètres ont été enregistrés au passage de la tempête Fabien. De nombreuses toitures ont été arrachées et les chutes d'arbres ont provoqué des coupures de courant. Ce 22 décembre 2019, 95 000 foyers restent privés d'électricité dans le Sud-Ouest du pays. Deux départements de la Bretagne sont maintenant concernés par la vigilance inondation. Les rivières La Vilaine et La Laïta sont déjà sorties de leurs lits.



