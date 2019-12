Tempête Fabien : l'aéroport d'Ajaccio reste inaccessible

Dans la soirée du 21 décembre 2019, la tempête Fabien a frappé la Corse avec des rafales de vent de près de 200 km/h. Le lendemain, les habitants d'Ocana ont du mal à réaliser les faits et sont découragés face aux dégâts. L'accès à l'aéroport d'Ajaccio, lui, est désormais interdit, les eaux ayant condamné ses pistes. Et bien que la route d'accès à la capitale ait été rouverte, les axes qui longent le littoral restent fermés. Les liaisons maritimes avec le continent sont également annulées.



