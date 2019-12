Tempête Fabien : un pont aérien mis en place pour les passagers coincés en Corse

La tempête Fabien a isolé la Corse du continent. En moins de 24 heures, il est tombé l'équivalent de six mois de pluie. Des vents à plus de 207 km/h et des inondations ont détruit de nombreuses structures. L'aéroport d'Ajaccio, lui, est toujours fermé. Les pompiers ont dû y pomper l'eau toute la nuit. Pour permettre aux familles de se retrouver pour les fêtes, un pont aérien s'est mis en place à l'aéroport de Bastia. Il sera maintenu jusqu'au rétablissement du trafic aérien à Ajaccio.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.