VIDÉO - Tempête Gabriel : le littoral atlantique frappé par des vents violents, des rafales à 130 km/h

Des pics de vent à plus de 130 km/h ont été relevés sur la dune du Pilat (Gironde). Les rafales ont atteint 125 km/h à Belle-Île-en-Mer (Morbihan), 122 km/h sur l’île d’Yeu (Vendée) et 118 km/h à Messanges (Landes). Les appels à la prudence se sont multipliés dans les communes du littoral. Les habitants se sont réfugiés chez eux. Les portes des jardins publics et des écoles sont closes. Plusieurs restaurateurs ont, eux, décidé de fermer jusqu'à demain.