Tempête Gloria : la commune de Saint-Cyprien se prépare et attend les renforts

À Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), la préfecture a mis des moyens humains pour faire face à la tempête Gloria. Environ 400 pompiers sont mobilisés, dont une centaine venue des départements voisins en renfort. Il y a également les gendarmes et la sécurité civile. Les agents municipaux et départementaux multiplient les messages de prévention auprès de la population depuis lundi. Plus de détails avec notre envoyée spéciale Élise Stern.



