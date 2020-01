VIDÉO - Torrents de boue, inondations... La tempête Gloria en images

Les images sont impressionnantes et témoignent de l'ampleur des précipitations. A Saint-Paul-de-Fenouillet, l'Agly déborde et s'est transformé en torrent de boue tandis qu'à Claira, un barrage a peiné à contenir l'eau et des champs ainsi que des habitations se sont retrouvés submergés par l'eau. Parfois, une simple digue retient les flots mais certains habitants des quartiers attenants ont dû quitter leur maison, avec une simple valise et des affaires de rechange pour quelques jours.