Tempête Justine : le vent va souffler très fort en Corse

L'alerte orange a été déclenchée par les autorités. Et les transports scolaires ont été suspendus en Haute-Corse. Au vu de la situation météorologique, un père de famille a préféré garder ses enfants pour profiter de la plage avant de rentrer. Sur le port de Saint-Florent, le bruit des brises sur le mât est assourdissant. Antoine, le maître de port, vérifie les amarres et reste vigilant. "Le danger, c'est que les bateaux cèdent et se tapent entre eux", a-t-il dit. Il appelle donc les plaisanciers à doubler leurs amarres et à faire le nécessaire quand il y a une tempête.