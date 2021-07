VIDÉO - Inondations meurtrières en Europe : comment expliquer l'intensité du phénomène ?

La "goutte froide". C'est en partie ce phénomène météorologique qui est à l'origine des inondations meurtrières observées en Allemagne et en Belgique ce jeudi 15 juillet. Il s'agit d'une masse d'air froide qui stagne à haute altitude et entraîne de la pluie, plutôt supposée avoir lieu au début du printemps. "Il y a une plage d'air froide qui est piégé par de l'air chaud", explique Sébastien Léas, prévisionniste Météo-France pour TF1. La chaleur "remonte sur l'Europe de l'Est par les Balkans ou sur la péninsule ibérique et le proche Atlantique." Cela "bloque l'air froid qui a du mal à évacuer et donc reste sur place".