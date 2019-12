VIDÉO - Un village du Béarn frappé par un "front de rafale", 60 habitant relogés

La tempête Fabien a causé beaucoup de dégâts sur tout le littoral Atlantique ces derniers jours. Ce dimanche matin, le village béarnais de Serres-Sainte-Marie a été balayé par un violent "front de rafale", qui a endommagé une quinzaine de maisons, entraînant le relogement de près 60 habitants, soit 15 familles, sans pour autant faire de blessés, a indiqué la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Toujours selon la préfecture, le phénomène, très bref et très localisé, est survenu vers 8h30 dans un quartier un peu à l'écart du village peuplé de 550 habitants et situé sur les hauteurs du bassin de Lacq, à 25 kilomètres au nord-ouest de Pau. Ainsi, quelques toitures, surtout des parties de toitures, ont été arrachées, des arbres couchés et des pans de mur se sont effondrés. Les pompiers ont passé l'après-midi à bâcher des toits, analyser les structures, mais dans un premier temps dimanche seul un mur de grange a du être abattu. Une décision devrait être prise sur une maison "très endommagée", indique la préfecture.