Tornades : les phénomènes violents de la tempête Aurore sont-ils rares en France ?

"Les tornades, on voit ça à la télévision, on n'a pas l'habitude de voir ça chez nous". Cet habitant de Plozévet, qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article, n'en revient toujours pas : mercredi soir, alors que les rafales de la tempête Aurore faisaient de nombreux dégâts en France, une "mini-tornade" a balayé cette commune finistérienne, sur une bande de 500 mètres et sur environ 3 kilomètres, détruisant notamment une maison en construction sur son passage.

Mais à ce stade Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, n'est pas encore tout à fait sûr que le phénomène observé à Plozévet rentre bien dans la catégorie des tornades. "Pour déterminer si c’en est une ou pas, il faut qu’on puisse analyser dans le détail les dégâts. Généralement, ça prend quand même quelques jours, nous explique Emmanuel Wesolek, son président. En tout cas, si ça devait être une tornade, elle ne serait pas particulièrement violente. On serait vraisemblablement dans des rafales entre 150 et 180 kilomètres à l’heure, ce qui fait partie des tornades d’intensité faible à modérée".

Si elles sont plus violentes et plus fréquentes dans les grandes plaines des États-Unis, les tornades ne sont pas rares en France, affirme le spécialiste. Chaque année ainsi, elles sont une cinquantaine à frapper l'Hexagone, aussi bien en été qu’en hiver. Elles sont cependant plus fréquentes pendant l’été à l’intérieur du pays, et à l’automne et en hiver sur les côtes.