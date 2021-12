Tornades meurtrières aux États-Unis : comment expliquer une telle violence ?

Louis Bodin explique également le trajet d'une tornade qui peut agir sur quelques centaines de mètres de diamètre et quelques kilomètres de long avec des effets dévastateurs. Mais quelques mètres de part et d'autre de son trajet peuvent rester à l'abri de tels dégâts. Il ajoute que la fréquence des tornades n'a pas augmenté au cours de ces dernières années. Elle a même diminué que durant les années 2008 - 2010.

Une anomalie a été pourtant observée dans sa répartition dans une année. Selon Louis Bodin, les tornades les plus violentes se produisent normalement entre avril et juin. Il en existe au mois de décembre, mais de manière un petit peu moins marquée. En revanche, les conséquences sont toujours dramatiques, souligne-t-il. Depuis le début du 20e siècle, la Louisiane comptait 143 morts en 1908. Les effets les plus dramatiques ont été observés en 1925 avec 695 morts. En 2011, il y a eu dans le Missouri 158 morts. La tornade est le phénomène le plus violent des phénomènes météorologiques, conclut-il.