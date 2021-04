VIDÉO - Troisième éruption en trois jours : l'île de Saint-Vincent couverte de cendres

"Nous faisons face à une énorme opération", a souligné le responsable en décrivant les multiples défis posés par l'éruption du volcan. Au-delà de cette épaisse couche de cendre qui asphyxie l'île, complique les déplacements et cloue les avions au sol, les habitants doivent faire face à des coupures d'eau, d'électricité et à risque de pillages dans les zones évacuées. "Nous allons y arriver, mais un peu de patience", a-t-il lancé à ses concitoyens : "respectons l'ordre et la discipline!"

Face aux alertes des vulcanologues, un ordre d'évacuation avait été émis la veille pour les quelque 20.000 personnes habitant une "zone rouge" dans le nord de l'île. Presque toutes s'y sont pliées et se sont réfugiées chez des proches ou dans des structures mises à disposition par le gouvernement. Plus de 3.200 personnes se trouvaient samedi matin dans 62 abris d'urgence, installés à la hâte dans des écoles ou des églises, a déclaré le Premier ministre Ralph Gonsalves dans une allocution sur la radio locale NBC. D'autres ont été mises à l'abri dans des hôtels ou des navires de croisière.

Une première éruption explosive s'est produite vendredi matin, provoquant des colonnes de fumée jusqu'à 8 km de haut, suivie d'une seconde plus petite et d'une troisième ce dimanche matin. La phase éruptive pourrait durer encore plusieurs jours, voire des semaines, selon le Centre de recherche sismologique de l'Université des Indes Occidentales (UWI) de Trinidad-et-Tobago, un autre archipel caribéen, qui a conseillé aux résidents de tout faire pour éviter de respirer la cendre.

La Soufrière - à ne pas confondre avec la Grande Soufrière en Guadeloupe - n'avait pas connu d'éruption depuis 1979. La plus dévastatrice, en 1902, avait fait plus de 1000 victimes. Le Premier ministre a indiqué être en contact avec plusieurs pays qui souhaitent apporter leur aide. Le Guyana et le Venezuela ont d'ores et déjà fait appareiller des navires avec de l'aide d'urgence, a-t-il précisé. Un bateau venu des îles Barbades est arrivé samedi matin à Kingstown, selon les médias locaux. Certaines personnes vaccinées contre le Covid-19 pourront être accueillies dans des pays voisins, a précisé le premier ministre, en louant l'aide régionale et internationale apportée à son archipel.