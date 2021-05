Un avant-goût de l'été dans le Gard

Imaginez les pelouses un peu plus jaunes et ça y est, on est en été. La chaleur est de retour à Nîmes. "On revit. Le moral est bon là et on va en profiter", a lancé une Nîmoise. Pour faire du sport dans la fraîcheur, il va falloir se lever plus tôt. Une habitante a pris son petit-déjeuner sur la terrasse et la chaleur est arrivée d'un coup sans prévenir.