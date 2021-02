Un froid polaire sur les marchés du Nord ce lundi

Entre deux et trois centimètres de neige, la magie opère. Les allées d'un parc sont méconnaissables. Les flocons qui tombent et les arbres décorés éblouissent les passants. Les promeneurs augmentent la cadence de la marche pour se réchauffer. La vague de froid ne fait que commencer. Après la neige, le ciel va se dégager et les températures chuteront. Jusqu'à moins dix degrés, et pas de dégel, sont attendus d'ici samedi prochain.