Un mois de mai marqué par la fraicheur et la pluie

À voir la météo, on se croirait au mois de mars plutôt qu'au mois de mai. Côté précipitations, il est vrai que le mois de mai n'est pas encore terminé mais pour ces 23 premiers jours, il a beaucoup plu. A Lyon par exemple, il est tombé 178 mm au lieu de 67 en temps normal. C'est presque trois fois plus. Au Mans, il a plu plus de deux fois la moyenne avec 106 mm. Même constat dans le sud, notamment à Istre, où certes il a moins plu, mais avec ces 71 mm, c'est tout de même le double de la normale.

Côté températures, on ressent aussi une certaine fraîcheur. Ce n'est pas du grand froid mais on est toujours en dessous des normales de saison sur l'ensemble du pays. C'est surtout dans le Nord qu'il a fait le plus frais pour ces 23 premiers jours, souvent deux à trois degrés en moins. À Besançon par exemple, il a fait en moyenne 11,5 degrés contre quatorze degrés en temps normal. Evelyne Dhéliat précise que ça va s'arranger petit à petit. Et le week-end prochain, les températures vont grimper au-dessus même des normales de saison avec du soleil.