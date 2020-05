Un mois de mai très chaud, peut-on prévoir la météo de cet été ?

Les relevés météo des derniers mois indiquent une tendance qui ne peut pas être niée. Les saisons chaudes s'enchaînent les unes aux autres. L'hiver 2020 a par exemple été extrêmement doux, et même le plus chaud jamais observé en France. Le printemps 2020, qui n'est pas tout à fait terminé, pourrait battre les records de température enregistrés en 2007. Mais qu'en est-il de l'été cette année ? Éléments de réponse avec Evelyne Dhéliat, notre présentatrice météo.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.