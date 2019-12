Un Noël les pieds dans l'eau à Saintes

À Saintes, en Charente-Maritime, les habitants se préparent à passer Noël les pieds dans l'eau. En raison des inondations du week-end du 22 décembre 2019, la Charente a pris ses quartiers dans cette commune. Les rues se trouvent sous l'eau. Les habitants doivent jouer les équilibristes sur les madriers pour se déplacer. Heureusement, l'eau ne s'est pas infiltrée dans les maisons. En attendant que la situation s'améliore, les habitants relativisent et espèrent passer le nouvel an au sec.



