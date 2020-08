Une chute des températures très appréciée après la canicule à Champeix

Au marché de Champeix (Puy-de-Dôme), tous sont ravis de retrouver la fraîcheur. Avec les 40° C prélevés dernièrement, on a eu du mal à respirer. Maintenant que le thermomètre affiche 15° C en moins, l'air est plus respirable et on arrive à mieux dormir la nuit. Sur place, la fraîcheur fait même les affaires des commerçants. Les habitants du village devraient encore pouvoir en profiter jusqu'à mercredi.



