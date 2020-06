Une météo automnale dans le Nord de la France

À l'approche de l'été, la météo fait des siennes ce vendredi et se prête à des conditions automnales presque partout dans le pays. À Lille (Hauts-de-France), le mercure a affiché 11° C avec quelques gouttes de pluie. Les Lillois devront s'habituer à ce temps au moins pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Dans les commerces, la collection d'été attendra quelques jours avant de se faire vendre. Par contre, les fleuristes, eux, connaissent du succès à l'approche de la fête des mères.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.