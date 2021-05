Météo : au fait, comment se crée un arc-en-ciel ?

SCIENCES – Les arcs-en-ciel, nombreux ces derniers jours avec la météo maussade, fascinent petits et grands. Mais savez-vous précisément ce que c’est et quelles couleurs les composent ?

En ce moment, vous êtes nombreux à prendre en photo des arcs-en-ciel et à les partager sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis une dizaine de jours, avec la météo maussade alternant épisodes de pluie et rayons de soleil, ils sont partout. Mais savez-vous exactement ce que c’est ? On vous dit tout.

Toute l'info sur Le 13h

Un arc-en-ciel est un phénomène multicolore en forme d’arc qui apparaît dans le ciel. Ses couleurs sont produites par la réflexion et la dispersion de la lumière à travers les gouttelettes d’eau présentes dans l’atmosphère. "Le soleil envoie de la lumière qui se décompose dans les gouttes d’eau et qui revient vers nous par réflexion", nous explique le professeur émérite Bernard Maitte, auteur de L’Histoire de l’arc-en-ciel, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Vous pouvez le percevoir comme étant proche ou éloigné, pourtant il n’est pas localisé à un endroit précis. Ainsi, on ne peut jamais se trouver au pied d’un arc-en-ciel. Son apparence dépend de votre position par rapport à la direction de la lumière. Il n’est en fait qu’une illusion d’optique.

Plus l’arc-en-ciel est beau, plus ses couleurs se détachent. Mais quelles sont-elles ? Vous êtes nombreux à en percevoir sept : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Est-ce vraiment le cas ? En réalité, il existe tellement de nuances qu’il est impossible de les compter. C’est le physicien Isaac Newton, homme profondément religieux, qui est à l’origine de ce nombre de couleurs. "Il a décrit sept couleurs dans l’arc-en-ciel comme il y a sept notes dans la gamme, comme il y a sept planètes visibles à l’œil nu. C’était la perfection de la création divine", poursuit Bernard Maitte.

Comme expliqué plus haut, un arc-en-ciel se forme lorsque la lumière du soleil traverse les gouttelettes d’eau présentes dans l’atmosphère. Les ondes lumineuses changent alors de direction, entraînant deux processus : la réflexion et la réfraction. Lorsque la lumière se reflète sur une goutte d’eau, elle rebondit dans la direction opposée à celle de son origine. Lorsque la lumière se réfracte, elle prend une direction différente. Un arc-en-ciel se forme parce que la lumière blanche pénètre dans la goutte d’eau, où elle se plie dans plusieurs directions différentes. Lorsque ces ondes lumineuses pliées atteignent l’autre côté de la goutte d’eau, elles ne la traversent pas complètement mais réfléchissent hors de la goutte. La lumière apparaît ainsi sous forme de couleurs. Plus d’infos sur les différents types d’arcs-en-ciel, ici.

LT

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.