Une mini-tornade provoque de gros dégâts à Brech

Un phénomène météorologique a provoqué une frayeur aux habitants de Brech, dans le Morbihan. Une mini-tornade a tout ravagé sur une centaine de mètres. Elle n'a duré que quelques minutes, mais son intensité à surpris tous les riverains du quartier de la mairie. Plusieurs toits ont été arrachés, des dizaines d'arbres déracinés et des débris épars jonchaient le sol.



