Une tornade arrache le toit d'un immeuble à Alfortville

Samedi après-midi, un immeuble d'Alfortville (Val-de-Marne) s'est retrouvé au cœur d'une tornade. Son toit de plus de 600 m² s'est envolé, arraché par la puissance du vent. La charpente et les tôles projetées dans les airs sont venues s'écraser sur la façade opposée. Deux personnes ont été blessées. Face à l'ampleur des dégâts matériels, les résidents s'estiment chanceux d'être sains et saufs. "Ça a duré même pas cinq minutes et tout s'est envolé d'un coup", témoigne l'un d'entre eux.